Очакваме ви на терена на живота! Йотова даде голяма задача на студентите
Над 650 младежи от повече от 35 висши училища се събраха в Китен, а президентът поиска гласът им да се чува още преди решенията на властта
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Над 650 младежи от повече от 35 висши училища се събраха в Китен, а президентът поиска гласът им да се чува още преди решенията на властта
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
Чака го солена глоба
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Момчето се изплашило и тръгнало да прескача парапета на балкона
Не е ясно защо е било будно в 4:30 сутринта
Предполага се, че причината за инцидента е, че на шофьора му е прилошало или е заспал зад волана
И по двата случая са образувани досъдебни производства
Появиха се съмнения, че това е незаконно заустване на отпадни води в Черно море
Времето е топло, но вятърът е силен
Намериха си интересен начин за забавление
Причината са газови бутилки
Бумът на строителството на хотели започва преди 30 години. Само за 10 години са построени повече от 30.
Трагедията стана на 9 септември
НСО отцепи голяма част от периметъра около хотел "Green Park"
Заради силното вълнение акцията е прекратена.
В микробуса са установени 14 бежанци
Засякоха го в култова кръчма в Китен
Открита е реновираната пречиствателна станция
Опит да се разреши стар спор със запой довел до клането между двама ученици в детския лагер в Китен. Това разказа задържаният за опита за убийство 17-...