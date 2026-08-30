Първан Симеонов: Йотова е видимият фаворит, ГЕРБ е в тежка ситуация

Илияна Йотова влиза в президентската кампания като „видим фаворит“, докато ГЕРБ се намира в „доста тежка ситуация“ и трудно намира кандидат, готов да се състезава за второ или трето място. Това заяви социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“ в сутрешния блок на бТВ.

Той не вижда и оформена протестна нагласа срещу правителството на Румен Радев след първите му сто дни, като смята, че същинската оценка за управлението ще започне след президентските избори и приемането на Бюджет 2027.

Сто дни минаха без обществен взрив

Според Симеонов първите сто дни на кабинета са преминали бързо и донякъде незабелязано заради летния сезон. Той обаче не смята, че този период е достатъчен, за да бъде направена окончателна оценка за управлението. „Смятам, че ще започнем да оценяваме управлението след президентските избори и след приемането на бюджета. Тогава евентуално от „Прогресивна България“ ще ни покажат политическия си стил“, коментира социологът.

На въпрос дали очаква протести срещу кабинета на Радев през есента Симеонов беше предпазлив, но категоричен по един важен въпрос - към момента не вижда протестна нагласа в обществото. Той допуска възможно социално напрежение около Бюджет 2027, но именно затова очаква в проектобюджета да се видят по-ясни „реформаторски усилия“.

Йотова е човекът, когото останалите трябва да догонват

Най-категоричен беше анализът му за предстоящите президентски избори. Според Първан Симеонов Илияна Йотова вече е в много силна стартова позиция и останалите политически сили ще трябва да намерят отговор на нейната кандидатура.

„ГЕРБ е в доста тежка ситуация в момента и Борисов говори някак застрахователно. Йотова е видим фаворит в тази кампания“, заяви социологът.

По думите му лидерът на ГЕРБ има проблем с намирането на кандидат, защото „едва ли някой в ГЕРБ иска да играе за второ или трето място“. Така още преди същинското разгръщане на кампанията Симеонов поставя Йотова в позицията на кандидат, спрямо когото останалите ще трябва да изграждат стратегията си.

Победа на Йотова ще даде още сила на управлението

Социологът свърза евентуалната победа на Илияна Йотова директно и с политическите перспективи пред „Прогресивна България“. Според него успех на президентските избори неминуемо ще укрепи властта на формацията и ще й даде допълнителна сила за подготовката на местните избори догодина.

Именно местният вот Симеонов определи като „големия тест“ за партията на Румен Радев. Ако управляващите успеят да преминат успешно през президентските избори и приемането на Бюджет 2027, следващата голяма битка ще бъде за разширяване на влиянието им в общините.

Струмяни - много шум, но не и ясна картина

Първан Симеонов коментира и случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни. Той подчерта, че дори основни обстоятелства около инцидента продължават да не са напълно изяснени - включително дали жената действително е била арестувана или само е била отведена в полицейското управление за установяване на самоличността й.

„Не е ясно дали тази жена е журналист, дали е активист... Вижда се обаче, че по никакъв начин тя не е била възпрепятствана да снима премиера“, каза Симеонов.

Той допусна, че Петрова може да е търсела внимание, но подчерта, че подобни ситуации не трябва да бъдат допускани, защото могат да създадат политическо напрежение. „Може да е търсела внимание, но не се прави така. Защото точно такива гафове могат да разбунят духовете“, коментира социологът.

Симеонов видя синхрон между ГЕРБ и ПП-ДБ

Особено остър беше коментарът му за политическата реакция след инцидента. Според Симеонов около случая в Струмяни „мрежите на влияние на ГЕРБ и на ПП-ДБ са се синхронизирали“.

Така той постави случилото се не само в контекста на действията на отделни служители, но и в по-широката политическа битка срещу кабинета на Радев. В същото време самият Симеонов подчерта, че от наличното не се вижда Гергана Петрова да е била възпрепятствана да снима премиера.

Бюджетът ще покаже стила на „Прогресивна България“

За Първан Симеонов истинската граница между първоначалния период на управление и същинската политическа отговорност ще бъде Бюджет 2027. Именно там той очаква управляващите да покажат дали са готови за по-сериозни реформи и какъв икономически и социален модел ще следват.

До този момент обаче оценката му очертава удобна стартова позиция за властта - няма видима протестна нагласа срещу кабинета, а в президентската битка Илияна Йотова е определена от социолога като „видим фаворит“. За ГЕРБ той използва противоположното определение - партията е в „доста тежка ситуация“, а Борисов трудно намира кандидат, готов да влезе в битка, в която още преди старта рискът е да остане втори или трети.