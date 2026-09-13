ГЕРБ с безпрецедентна крачка назад. Защо президентският вот уплаши партията?
Социологическите сценарии показват риск от болезнено поражение и оставят електората на Борисов без естествен избор
Следете всички новини, анализи и коментари за Първан Симеонов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Социологическите сценарии показват риск от болезнено поражение и оставят електората на Борисов без естествен избор
Социологът не вижда протестна нагласа срещу кабинета на Радев и смята, че истинската оценка за управлението ще дойде след президентския вот и Бюджет 2...
Първан Симеонов и Димитър Ганев виждат нов политически център, който постепенно укрепва позициите си
Прогресивна България даде възможност на опозицията да се обедини
Говори Първан Симеонов
Анализ на Първан Симеонов от агенция „Мяра”
6 партии влизат, голяма разлика между първите две
Към този момент са гласували с 1 милион избиратели повече, отколкото на миналите избори
Социолог предупреди, че върху коалицията се съсредоточават повечето удари още преди старта на кампанията
Всичко, което каза, е на път да се потвърди, каза Първан Симеонов
Според Първан Симеонов конгресът на социалистите пренарежда левия политически терен
Колкото по-дълго не се обозначава, толкова по-малко удари той понася, каза политологът
Предупреди да тревожна диагноза по отношение на общественото доверие
Делян Пеевски се държи най-адекватно, каза шефът на "Мяра"
Виждат шанс за голям пробив при влизане на президента в активната политика
Скептична съм за 121 негови депутати на Радев, каза Евелина Славкова
Партиен проект на държавния глава Румен Радев може да обърне цялата игра
Социолог разби на пух и прах проекта и президентските амбиции
Сблъсъкът оттук нататък ще е между Пеевски и Радев, каза Първан Симеонов
Ето какво каза Първан Симеонов