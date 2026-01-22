Социолози категорични: Радев може да пренареди парламента

Рано е за точни числа, но едно е ясно – евентуалното влизане на Румен Радев в активната политика може да доведе до сериозни размествания в парламента и до изненадващо силен електорален резултат. Най-големият ресурс за подобен проект не е прякото „източване“ на една конкретна партия, а хората, които през последните години изобщо не участват в изборите. Именно там се крие потенциалът за голям пробив, коментират социолози дни след заявката на Радев да напусне президентството и да се включи активно в политическия терен.

Това е и общата оценка на Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ и Първан Симеонов от агенция „Мяра“. По думите на Димитрова първият период след подобна заявка неизбежно е силно емоционален – съпътстван от очаквания, очарование, но и от скептицизъм. „Трябва да мине първата вълна от емоции, за да може да се измери нещо по-устойчиво“, подчертава тя пред бТВ, като добавя, че електорален пробив е напълно възможен, но той не означава автоматично дългосрочна стабилност.

Социологът припомня примери от близкото минало – НДСВ, „Има такъв народ“, „Продължаваме промяната“ – формации, които стартираха с изключително мощен обществен заряд, но впоследствие бяха изправени пред сериозни изпитания при управлението. Според Димитрова подобен сценарий не е изключен и при проект около Радев, ако липсват ясни решения и управленска последователност.

Първан Симеонов от своя страна е по-конкретен в оценките за мащаба на възможния успех. Той заявява, че Радев има потенциал да надхвърли 1 милион гласа, но всичко ще зависи от това колко силна ще бъде обществената „вълна“ и доколко проектът ще бъде подплатен с хора, организация и ясна структура. „Едно е вълна от порядъка на 600–700 хиляди гласа, друго са мащабите на НДСВ или ГЕРБ в най-силните им години“, коментира Симеонов.

И двамата анализатори са категорични, че най-уязвими при подобно развитие не са отделни партии, а цялата досегашна конфигурация на парламента. Най-големият резерв се намира сред негласуващите – граждани, които търсят нов политически субект и биха се мобилизирали при убедителна лидерска фигура.

Боряна Димитрова очаква евентуалният проект на Радев да бъде ясно лидерски и да не променя рязко досегашния му публичен стил. Според нея стратегията „и с Европа, но не докрай“, „и тук, и там“ вероятно ще се запази, тъй като е ефективна в предизборна кампания и позволява различни групи да припознаят посланията. „Това е успешна тактика, защото всеки чува това, което иска да чуе. В управлението обаче решенията не могат да се отлагат“, предупреждава социологът.

Оценката на анализаторите е, че ако подобен проект успее да активира негласувалите и да канализира натрупаното обществено недоволство, той може да се превърне в един от най-силните политически фактори в страната още при първото си явяване на избори.

