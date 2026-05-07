Политолог посочи голямото предизвикателство пред кабинета "Радев"

Основните обществени очаквания към новото управление са свързани с икономическата стабилност и усещането за справедливост. Това заяви политологът Първан Симеонов от Агенция "Мяра" в "Интервюто в Новините на NOVA".

Според него новият политически мандат ще премине през две основни обществени очаквания. „Първият и основен мандат е свързан с паричните въпроси, а вторият – със справедливостта и възмездието“, посочи Симеонов.

По думите му голямото предизвикателство пред управляващите е да намерят баланса в търсенето на отговорност. „Трябва да се намери мярата докъде да стигне възмездието“, подчерта политологът. Той даде за пример и първия пленарен ден на новия парламент, който според него вече е показал напрежение между мнозинство и опозиция. „Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии и това е сигнал за предстоящи конфликти“, каза Симеонов.

Политологът коментира и обществената подкрепа за Румен Радев, като отбеляза, че тя идва от широк кръг избиратели. „Профилът на вота за Радев е центристки – това е представителна извадка на цялото общество. Хората му казват, че не обичат крайностите“, обясни той.

Според Симеонов Румен Радев не е нов политически играч, а вече добре позната фигура, а обществото има сериозни очаквания. „Върху Радев е проектирана много голяма отговорност. Той трябва да има кураж и добра комуникация, което досега често беше неговата ахилесова пета“, каза политологът.

По думите му президентът тепърва ще трябва да се адаптира към по-пряка партийна роля и да убеди обществото, че радикални промени не могат да се случат мигновено. Според него в следващите месеци пред Радев ще се отвори „прозорец на възможностите“, но е важно още отсега да бъде обяснено, че „внезапни, резки и радикални решения не са възможни“.

Политологът предупреди, че темите за съдебната реформа и възмездието ще бъдат особено трудни и ще изискват време, политическа воля и устойчивост. „Това е въпрос на амбиция и здрави нерви, защото опозицията няма да го пожали“, заключи Симеонов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com