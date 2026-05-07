Евроексперт поема здравеопазването. Катя Ивкова е утвърден експерт с над 20-годишен опит в международните отношения, глобалната здравна политика и стратегическото управление на здравеопазването. Понастоящем тя заема поста директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерство на здравеопазването, координира ангажиментите на страната ни към Европейския съюз и ключови международни организации като ООН, СЗО, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР. От 2024 г. заместник-представител на Република България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) за мандата 2024–2027 г.

През 2023 г. Катя Ивкова заема поста заместник-министър на здравеопазването, като отговаря за ключови ресори като международното сътрудничество, европейските проекти, електронното здравеопазване и правата на пациентите.

Ръководи българската делегация по време на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева и представя страната ни в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Професионалният ѝ път е тясно свързан с Министерството на здравеопазването, където преминава през всички нива на експертно израстване – от управление на донорски програми и оперативни проекти до началник на отдел и директор. Притежава мащабен опит в управлението на европейски проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е доказан лидер в преговорите по въпросите на глобалното здраве.

Магистърски степени – по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София, завършена с пълно отличие, и по „Международни отношения“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специализирала е здравна дипломация, стратегическо планиране и електронно управление в престижни международни форуми в Австрия, Гърция и България.

Владее отлично английски и руски език. Омъжена.

