Експерт по инвестициите вдига икономиката и индустрията

Александър Пулев ще е вицепремиер и министър на икономиката, инвестиците и индустрията в кабинета на Румен Радев.

Пулев е финансист и мениджър с международен опит в реалната икономика и инвестициите. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции като Уникредит, Ситигруп, EY и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

В държавното управление заема ключови позиции, включително заместник-министър на транспорта и съобщенията (2021 г.) и министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета (2022 – 2023 г.), където работи за подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции.

Магистър по бизнес администрация (MBA) с фокус върху финансите от Оксфордския университет, Англия.

Бакалавър по информационни системи и финанси от Университета в Мейн, САЩ.

Владее английски език.

Семеен, с едно дете.

