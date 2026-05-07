Гълъб Донев ще пази хазната

Бившият служебен министър Гълъб Донев ще пази държавната хазна. Той притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление. В периода 2022 – 2023 г. заема поста служебен министър-председател на Република България в две последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на Президента, където от 2023 до 2026 г. заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване.

Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, като е заемал постовете служебен вицепремиер и министър на труда и социалната политика в три кабинета (през 2017 г. и 2021 г.).

Притежава две магистърски степени – по „Право“ и по „Финанси“. Владее английски и руски език. Семеен, с едно дете.

