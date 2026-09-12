Държавата стяга колана за 2027 г., идва нов модел за заплатите
Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
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Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
Изчислена е по новата формула, обсъдена при Гълъб Донев
До края на септември ще бъде определено минималното възнаграждение за 2027 г.
Гълъб Донев увери INSAIT, че институтът остава бюджетен приоритет и ще получи средства и през 2027 година
В пленарната зала присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев
Депутатите стигат до окончателния вот след повече от 12 часа дебати за дефицита и новия държавен дълг
Той назовава нещата с истинските им имена и не се бои да започне да ги променя
Ако искат да празнуват, ще си плащат
На срещата в Министерския съвет бяха разгледани сроковете за строителството и очакваната стойност на проекта
Емисия е съгласно приетото от НС увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 млрд. евро за 2026 година
Финансовото министерство събира данни кои обекти са започнали, колко струват и какво реално трябва да се плати
Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП
Икономистът Адриан Николов вижда опит за връщане на ред във финансите, но очаква по-смели решения още през 2027 г.
Синдикати и бизнес разпънаха на кръст финансовия министър заради липса на реформи и свръхдефицита от 5,7%от БВП
Вицепремиерът заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог
Режат заплатите в бордове и предприятия
Бюджетът връща нормалността, каза финансовият министър
По думите му сегашните разчети са възможният вариант след натрупани задължения и неизпълнени реформи
Правителството залага по-високи осигуровки, винетки, тол такси и облагане на хазарта, за да свие финансовата дупка