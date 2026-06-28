Голямата промяна! Нови правила за парите в държавата

Нови правила за разплащанията от страна на държавата въвежда управлението на Румен Радев. Преди всяко плащане ще има проверка. Това стана ясно от интервю на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в предаването "120 минути" на бТВ. По думите му държавата няма да изплаща средства автоматично.

Проверка преди плащане

„Всичко се плаща след проверка. Нищо няма да бъде платено ей така. Там, където има съмнения, ще се намеси Агенцията за държавна финансова инспекция, както и строителният контрол“, съобщи Донев.

Той даде пример и с обществената поръчка за мантинели за близо 490 млн. евро, която по думите му е спряна. „Не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск“, категоричен беше финансовият министър.

Заплатите в държавните дружества

Финансовият министър съобщи още, че предстоят промени в правилата за възнагражденията на директорите на държавни предприятия и болници.

„Ще има ясни правила и тавани. Ще бъдат ограничени и бонусите, така че да няма подобни фрапиращи разминавания в заплащането“, заяви Донев. По рано днес председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов разкри, че заплатите в публични предприятия и съставите на техните бордове на места надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно. Витанов е видял папка от близо 100 страници с информация за въпросните възнаграждения.

"Първата стъпка е тези практики да бъдат извадени наяве, след което чрез законодателни и подзаконови промени ще бъде сложен край на подобно разходване на публични средства. Държавната хазна не е дойна крава и повече никога няма да бъде", категоричен бе Витанов.

Възможни ли са промени в бюджета?

По думите на министъра правителството остава отворено за разговори със социалните партньори, но няма да прави резки промени.

„Не става въпрос за отстъпки, а за диалог и намиране на по-добри решения там, където е възможно“, подчерта той.

Според Донев основната цел остава постепенното намаляване на дефицита без шокови мерки.

„Не трябва да задушаваме икономиката. Напротив – трябва да ѝ дадем възможност да расте, защото именно чрез растежа можем устойчиво да намалим дефицита“, каза финансовият министър.

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