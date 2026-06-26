Бюджет 2026: Лекуване без шокова терапия

Кабинетът „Радев” внесе разчети, които гарантират трайна стабилизация на икономиката

Бюджет на компромиса между мерки за излизане от тежка финансова действителност и действия, които не обират джоба на българина и касата на бизнеса. Това е реалистичното определение за разчетите в хазната, които кабинетът „Радев“ представи преди дни. Не получи нито разбиране, нито някакъв толеранс. Напротив – и ПП-ДБ, и ГЕРБ, и „Възраждане, и куп умни и красиви анализатори се нахвърлиха върху разчетите сякаш никога не са имали нищо общо нито с загробващите дългове и социални разхищения на Асен Василев, нито пък със скритите фактури по чекмеджетата и с върнатите от ведомствата пари в бюджета, за да се нагодят сметките на Теменужка Петкова за еврозоната.

5 опорки си набелязаха Мирчев, Божанов и компания, които в синхрон с опитите на Борисов да се сближи с ПП-ДБ, удобно съвпаднаха с тезисите на ГЕРБ. А те са незабавно изтегляне на бюджета заради огромен дефицит, държавен дълг, по-голям от този на кабинета „Желязков“, липса на смели реформи в администрацията и недостатъчно орязани разходи. Каква е истината?

1. Компромисният дефицит. Финансов план без сътресения

И ПП-ДБ и ГЕРБ обявиха за огромен заложения в бюджета 5,7% дефицит, който в номинал е 7,2 милиарда евро. В хор креснаха, че реалната дупка била 3% и ако те правят разчетите, щели я докарат с лекота. Политическият щурмовак Ивайло Мирчев дори видя възможност за нулев дефицит. Но нито той, нито аверите му обясниха как изобщо може да се случи това.

Истината е, че Румен Радев завари финансово минно поле. И данните на Фискалния съвет показват защо темата е толкова чувствителна. Към края на май 2026 г. натрупаният бюджетен дефицит е 2,5 млрд. евро, или 2% от БВП - най-високата стойност за последните 20 години. Само през май дефицитът е 0,74 млрд. евро, също рекордно равнище за периода от 2007 г. насам.

В момента дефицитът на годишна база е 7,4 на сто. И причината за това са крити разходи, безобразни аванси, срещу които няма свършена работа и фризирани цифри, подадени в Брюксел, за да изпълним изискванията за еврозоната.

При дефицит 7,4 са възможни два подхода. Единият е за шокова консолидация - увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи. Но цената ще е прекалено тежка и за хората, чийто джоб рязко ще изтънее, и за бизнеса, чиято каса ще остане празна. Вторият вариант е плавна стабилизация със структурни реформи, които започват сега и продължават и следващата година, обясни в четвъртък зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. Кабинетът „Радев“ избра втория подход: постепенно излизане от кризата и финансов план без сътресения. Затова дефицитът от 7,4 на сто се намалява на 5,7 процента тази година, продължава да пада през следващата, за да се върне в границата под 3% през 2028 г..

2. Новият дълг. Осигуряване на стабилна основа

Жонглирането с цифрите на дълга е втората пропагандна опорка на умните и красивите. Новият заем от 10 млрд. евро бил по-голям от този на кабинета „Желязков“. Да, той изтегли 7,25 млн. евро дълг, но в бюджета за 2026 г. заложи 10,44 милиарда дълг. Така че новият дълг, нито е рекорден, нито е необичаен, нито е по-голям. В сравнение с дълговете на Асен Василев е направо скромен.

Дългът се мери по две направления – като номинал и като процент от БВП. Заложеният в бюджета остава под психологическата граница 35% от БВП. В сравнение с еврозоната, където средният дълг е 90% от БВП, България си е направо отличник. Пък и да не забравяме, че когато през 2016 г. кабинетът на Борисов достигна дълг от 29% от БВП, никой не говореше, че това е скандално. Всъщност, ако се приспаднат увеличените разходи за отбрана и ако се отрежат незаетите бройки в администрацията, дългът като процент от БВП се падне на 27%. Нещо, което кабинетът „Радев“ прави. Няма да се мине без нов дълг, каза Радев, влизайки във властта и запознавайки се с реалното състояние на хазната. Този дълг е буферът, от който имаме нужда в момента, за да се запуши дупката и да се осигури стабилната основа за предстоящите реформи.

3. Щадяща реформа в администрацията. Плавни промени без шоков ефект.

Мирчев и компания нарекоха бюджета предизборен, обвинявайки Радев, че не уволнява чиновници заради президентския вот. Но незабавната смела реформа в администрацията, която ПП-ДБ така кресливо иска, означава масова чистка. Хиляди – на улицата. Така възниква въпросът защо тази шокова реформа, която сега така се нрави на ПП, не бе направена, когато „Промяната“ управляваше. Не беше направена и по време на сглобката.

Сегашните дисбаланси не са резултат от мерки, които не са предприети днес или вчера, а от отлагането с години на ключови реформи. Затова верен на принципа си за плавни промени без шоков ефект, Радев избра щадящия вариант.

Людмила Петкова съобщи, че първо ще се намалят празните щатове или позиции, заети от пенсионери. Но, за да няма трусове и за административната система, и за хората, това трябва да стане заедно с модернизация и дигитализация на процесите, категорична бе Петкова. За да се случи това пък, трябва да се знае кои позиции по ведомствата се припокриват и имат дублиращи функции. Затова се подготвя цялостен анализ на администрацията, който ще посочи къде се дублират функции и има ли възможност за сливане на звена. Всички структурни реформи започват сега, но ефект ще има следващата година, поясни зам.-министърът на финансите.

Петкова уточни, че всеки работодател ще преценява индивидуално каква е необходимостта от съкращения и оптимизация на персонала. Така кабинетът ще избегне масова чистка, но ще свие щатове там, където неефективност.

4. Свиване на разходите. Устойчив растеж без резки завои

Петкова обясни, че заради удължителния закон вече са направени промени, които ограничават възможността за рязко намаляване на издръжката. Според нея разходите за ток, вода и консумативи растат, а половината от средствата за издръжка вече са изразходвани.

„Може да се намали издръжката, но това означава държавните структури да не могат да функционират. Както приходните, така и разходните мерки в бюджета за тази година са с краткосрочен ефект. Те оказват влияние сега, останалите се разработват и ще бъдат включени в план-сметката за 2027 година“, подчерта Петкова. Това ще осигури устойчив растеж без резки завои.

5. А какво ще стане, ако бюджетът бъде изтеглен?

ПП-ДБ обяви, че бюджетът на Радев, не се различавал от този на Желязков, затова трябвало незабавно да бъде изтеглен. Ако това е така, значи поправеният бюджет в края на 2025 г. не е бил толкова лош и само заради митингите, с които умните и красивите вдигаха рейтинг за предсрочните парламентарни избори, държавата бе оставена на изкуствено дишане с удължителния закон и безумната ситуация държавата да е в евро, а бюджетът и в лева. Ако сега бюджетът бъде изтеглен, идва най-кошмарният сценарий. Нов ще може да бъде подготвен чак септември, докато се приеме ще стане октомври, докато влезе в сила и стигне до общините – декември. Това означава до края на годината страната ни да е на трупчета с удължителен бюджет, от който министерската и общините ползват само 1/12 всеки месец. И ако новият дълг ще се плаща от идващите поколения, то липсата на бюджет сега, ще се плати от хората и от бизнеса. При това много скъпо. Приложено на практика, това означава общините да не разплащат нищо по програмите си, бизнесът да остане без пари, а междуфирмената задлъжнялост да скочи в небето. И ако мощните фирми у нас могат по някакъв начин да се проврат през тези иглени финансови уши, то за малките и дори за средните фирми ситуацията означава само едно: фалит.

Истината е, че в името на личния си интерес - да трупа пропаганден рейтинг за президентските избори, ПП-ДБ и присъдружните й умни и красиви формации, са готови да жертват финансовата стабилност на страната и да я оставят без бюджет, да обрекат малкия бизнес на фалит. Готови са да вдигат данъци, да мачкат компаниите, да задушат общините. За да изпълни тази порочна цел още един политически щурмовак Манол Глишев заговори дори за протести в събота. Но годината е 2026 г. Радев има и пълно мнозинство, и волята и характера да не се огъне пред евтино политическо изнудване. А ако случайно - заради кресливата опозиция, държавата остане без бюджета, който всички чакат, този път крясъкът „Кой направи това безобразие“ ще е не срещу властта, а срещу Асен Василев и компания.

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