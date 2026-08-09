Наш град прави икономически скок. Диша във врата на Пловдив

Наш град прави икономически скок. Шумен влиза в нов етап от своето развитие. Градът, който има една от най-добре развитите индустриални зони и е дом на мощни бизнеси, днес се готви да направи най-голямото си икономическо движение от десетилетия: строежа на мощен технологичен парк, който ще промени индустриалната карта на Северна България.

Това не е просто нова зона. Това е заявка за нов тип икономика - високотехнологична, модерна, ориентирана към иновации, към R&D центрове, към компании, които не търсят само площи, а среда за развитие. Шумен вече диша във врата на индустриални центрове като Пловдив и Стара Загора и има амбицията да стане най-големия индустриален хъб в страната.

Технологичният парк - новият двигател на Северна България

Идеята за технологичен парк в Шумен е основен приоритет на общината и държавата, подкрепен от Министерството на икономиката и индустрията.

Паркът ще бъде разположен в непосредствена близост до съществуващата индустриална зона, превръщайки я в двуядрен индустриален комплекс - производство и технологии, фабрики и иновации, индустрия и наука.

Технологичният парк е замислен като територия за високотехнологични компании, за центрове за разработка, за модерни производства с висока добавена стойност. Това е моделът, който превърна Пловдив в индустриален гигант.

И Шумен тръгва по същия път.

Индустриалната зона: разширяване за над 200 млн. евро

Докато технологичният парк се подготвя, съществуващата индустриална зона на Шумен вече кипи от активност.

Тук се реализират нови проекти за над 200 млн. евро, които разширяват производствените мощности и модернизират индустриалната база на града.

Най-големият двигател е Alcomet АД, компанията, която превърна Шумен в национален център за алуминиеви продукти.

С приоритетна инвестиция за над 120 млн. лв. Alcomet изгражда нови производствени линии, модернизира оборудването и увеличава капацитета си. Това е проект, който не просто разширява фабрика - той разширява икономиката на целия регион.

Паралелно с това други компании подготвят свои разширения. Индустриалната зона се превръща в територия, която може да поеме нови инвеститори, нови технологии, нови производства. Това е активна индустриална територия в развитие - не нов строеж от нулата, а надграждане на вече силна основа.

Шумен като индустриален хъб

Министерството на икономиката официално определя Шумен като ключов индустриален център за Северна България.

Градът има стратегическо местоположение, силни производствени традиции и стабилна индустриална база.

Но сега добавя нещо, което му липсваше: технологичен капацитет.

Разширяването на индустриалната зона и строежът на технологичния парк създават условия за:

нови работни места,

нови инвеститори,

модернизация на производствата,

разгръщане на града към нови индустриални територии,

привличане на високотехнологични компании.

Как градът ще се разгръща

Разгръщането на индустриалната зона и технологичния парк означава разгръщане на самия град. Новите мощности ще изискват нови пътища, нови логистични връзки, нови жилищни квартали, нови кадри.

Технологичният парк ще привлече различен тип бизнес - компании, които търсят не само площи, но и среда за иновации.

Огромен плюс за Шумен е, че е университетски град, който привлича младите хора, давайки им възможности за отличен старт в живота - и като условия, и като работа. Texнoлoгичният пapĸ e ĸayзa нa Шyмeнcĸия тexнoлoгичeн инcтитyт (ЅіТ), ĸoйтo cи пapтниpa в пpoeĸтa ĸaĸтo c мecтнaтa влacт, тaĸa и c бизнeca.

Шумен не просто разширява индустриалната си зона. Шумен строи ново икономическо бъдеще. Технологичният парк е скокът, който ще промени града. Разширяването за над 200 млн. евро е двигателят, който го ускорява.