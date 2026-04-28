Море от пари в райско наше градче! Прави нещо изумително

В подножието на Стара планина Троян поема уверено към нов етап от своето развитие. С мащабна инвестиция, насочена към обновяване на централната градска част и пространствата около река Бели Осъм, градът се готви да съчетае традиция и модерност в един хармоничен градски пейзаж.

Проектът е част от по-широка европейска инициатива на стойност 14.3 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Освен Троян, в него участват и Ловеч, Летница, както и местното сдружение Театрална школа „Нюанси“ – партньорство, което подсказва, че развитието тук няма да бъде само инфраструктурно, но и културно.

Градът се връща към реката

Един от най-съществените акценти в проекта е преобразяването на зоната около Бели Осъм – естествената артерия на Троян. Десният бряг ще се превърне в модерна крайбрежна алея с пространства за отдих, разходки и социални срещи. Между моста при „Витекс“ и този при Централния кооперативен пазар ще се разгръща ново градско преживяване, в което водата, зеленината и архитектурата ще създават усещане за простор и спокойствие.

От другата страна на реката също се предвижда обновление – детски площадки и съвременни зони за отдих ще оживят пространството край въжения мост при „Дъскотина“. Така реката вече няма да разделя, а ще свързва – хора, квартали и идеи.

Сърцето на Троян ще бие по-силно

Централната градска зона също ще претърпи цялостна реконструкция. Площад „Възраждане“ и улица „Васил Левски“ ще бъдат обновени така, че да отговорят на съвременните изисквания за градска среда, без да губят своята идентичност. Пространствата ще станат по-достъпни, по-сигурни и по-привлекателни както за жителите, така и за гостите на града.

Важна част от тази трансформация е и реконструкцията на ключови пешеходни мостове – Централния, „Дъскотина“, „Къпинчо“ и „Машстрой“. Те ще бъдат не просто функционални съоръжения, а елементи от новата естетика на града.

Инфраструктура с мисъл за бъдещето

Проектът не се изчерпва с централните пространства. Улица „Акад. А. Балевски“ също ще бъде обновена, заедно с прилежащото мостово съоръжение край противопожарната служба. Това ще подобри не само визията, но и функционалността и безопасността на важни градски връзки.

Цялостната концепция поставя силен акцент върху зелената градска инфраструктура – повече зелени площи, по-добра екологична среда и устойчиво развитие. Това е инвестиция не само в облика на Троян, но и в качеството на живот.

Култура, пазар и местна идентичност

Наред с физическата трансформация, проектът предвижда и нов живот за градските пространства чрез организиране на сезонни и тематични базари. Те ще дадат сцена на местните производители и ще популяризират екологично чисти продукти – нещо, което отговаря на духа на региона.

Планирани са и иновативни културни събития, които ще внесат динамика и ще превърнат Троян в още по-привлекателна дестинация за туризъм и култура.

36 месеца до новия облик

Срокът за изпълнение на проекта е три години – 36 месеца, в които Троян ще се променя пред очите на своите жители. Инвестицията от близо 10 млн. евро безвъзмездна помощ, допълнена от собствен принос на общината, е ясен знак за амбицията градът да се развива устойчиво и с мисъл за бъдещето.

Това не е просто ремонт. Това е преосмисляне на градската среда – такава, в която реката е сцена, улиците са живи, а традицията и съвременността вървят ръка за ръка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com