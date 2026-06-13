Лесна стъпка при работещите помага да се увеличи бъдещата пенсия

Все повече българи, които наближават пенсионна възраст, се изправят пред важен избор – да подадат документи за пенсия веднага или да останат на работа още година, две или повече.

Решението невинаги е лесно. За едни водещи са финансовите съображения, а за други – желанието да останат активни, привързаността към професията или нежеланието за рязка промяна в ежедневието.

Малцина обаче знаят, че българското законодателство предлага сериозен стимул за т.нар. отложено пенсиониране.

За да се възползва човек от тази възможност, той трябва вече да е изпълнил условията за пенсиониране по възраст и стаж, но съзнателно да не подава заявление в НОИ и да продължи да работи.

През 2026 г. за работещите при трета категория труд условията са 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж за мъжете, както и 62 години и 6 месеца възраст и 36 години и 10 месеца стаж за жените.

Държавата насърчава по-късното пенсиониране чрез по-висока тежест на осигурителния стаж. Докато обикновено всяка година стаж носи коефициент от 1,35%, след придобиване право на пенсия всяка пълна година отлагане се оценява с 4%.

Този бонус обаче важи само за пълни 12 месеца. Ако човек отложи пенсионирането си за по-кратък период, стажът се отчита по стандартната ставка.

На практика това означава, че ако бъдещата пенсия е около 1000 лева, след една година отлагане тя може да нарасне приблизително до 1040 лева месечно за цял живот.

Тук обаче идва и голямата дилема. През тази година човекът няма да получава пенсия и ще се лиши от около 12 000 лева пенсионен доход, който иначе би получил.

При отлагане с три години бъдещата пенсия ще бъде още по-висока, но пропуснатите средства за този период могат да достигнат десетки хиляди левове.

Експертите посочват, че по-високата пенсия носи реална полза най-вече за хората, които очакват дълъг период след пенсиониране и са в добро здравословно състояние.

Друг важен вариант е човек да се пенсионира и едновременно с това да продължи да работи. В този случай той ще получава както заплата, така и пенсия, но допълнителният стаж ще се отчита по стандартния коефициент от 1,35% при ежегодното преизчисляване.

Затова универсален отговор няма. За едни по-изгодно е да започнат веднага да получават пенсия, а за други – да изчакат и да си осигурят по-висок месечен доход в бъдеще.

За да направят най-добрия избор, гражданите могат да поискат от НОИ безплатна прогнозна справка, която показва какъв би бил размерът на пенсията при различни варианти за пенсиониране.

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