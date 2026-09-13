Пенсиите за септември тръгнаха: Ето кога ще бъдат изплатени
Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги получат още днес
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Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги получат още днес
Часовете стават решаващи
Отложеното пенсиониране носи по-висока пенсия за цял живот, но крие и важен финансов капан
Ще бъде приета и Законодателна програма на Министерския съвет
Ключови данни
София. На 18% от българите не им достига осигурителен стаж, за да се пенсионират, въпреки че са достигнали пенсионна възраст. Това показват данни на Н...