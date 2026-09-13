НОИ с нова услуга – промяната, която много хора чакаха
Касае ПИК
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Поскъпват личните здравни вноски и купуването на стаж, а държавните служители започват да плащат от заплатите си
Промени ще водят до по-голяма яснота
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
Малко известен факт: Парите в този стълб се наследяват
Отложеното пенсиониране носи по-висока пенсия за цял живот, но крие и важен финансов капан
Социалните обезщетения също растат
Човек на 360 години се осигурява
Край на игрите за големи обезщетения
НС прие промени в Кодекса за социално осигуряване
Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст достигна 909 лева
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 37,8 млн. лв.
Повече от 300 млн. лв. годишно е щетата за бюджета от заплата в плик
Подкрепяме полицаите, неприемливо е управляващите да обясняват, че няма да дадат на едни, за сметка на други
София. Депутатите гласуваха новата пенсионна реформа. 120 народни представители гласуваха със "за", 82 57 бяха "против" пенсионната реформа, а 35 се...
София. "Има бурна дискусия около това какъв да бъде процентът на осъвременяване на пенсиите. През последните 4 г. нямаше такова индексиране. През...
Брюксел. Днес Европейската комисия в Брюксел официално представи доклада си за отражението на миграцията върху социалното осигуряване в Европейския съ...