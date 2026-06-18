Пенсията ви може да е по-висока: Експерт обясни как работи вторият стълб

Българската пенсионна система отново е във фокуса на обществения дебат на фона на застаряващото население, недостига на работна сила и милиардите левове, които държавата ежегодно отделя за покриване на дефицита в бюджета на Националния осигурителен институт.

Според Владислав Русев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване вторият пенсионен стълб дава възможност на хората не просто да се осигуряват, а да натрупват лични средства, които остават тяхна собственост и могат да бъдат наследени, съобщава bTV.

„5% от задължителната осигурителна вноска постъпват по индивидуална партида на всеки осигурен. Това са лични средства – също толкова лични, колкото парите по банкова сметка“, обясни той. По думите му тези средства се наследяват, а при определени условия могат да бъдат частично изтеглени още преди пенсиониране.

Един от най-често задаваните въпроси е дали парите във втория стълб са защитени. Русев подчерта, че законът гарантира поне размера на направените вноски при пенсиониране.

„Дори при неблагоприятно развитие на финансовите пазари човек няма как да получи по-малко от сумата на внесените за него средства. На практика обаче повечето осигурени реализират и доходност над тези вноски“, обясни експертът.

По негови данни хората, които вече се пенсионират след над две десетилетия участие във втория стълб, получават средно около 20% повече от размера на направените вноски.

От 1 септември започва възможността осигурените лица предварително да изберат как да бъдат управлявани средствата им след въвеждането на т.нар. мултифондове.

Предвиждат се различни инвестиционни профили според възрастта – динамичен за по-младите, балансиран за хората в средна възраст и консервативен непосредствено преди пенсиониране.

Русев препоръчва младите хора активно да се интересуват от избора си.

„Когато човек е на 30 или 40 години, има достатъчно време да премине през краткосрочните колебания на пазарите. Именно затова по-динамичните инвестиции могат да донесат значително по-висока доходност в дългосрочен план“, каза той.

По предварителни оценки консервативните фондове могат да носят средно между 2 и 3% годишна доходност, балансираните – около 5-6%, а най-динамичните – между 8 и 9% средно при достатъчно дълъг инвестиционен хоризонт.

По думите на Русев до момента пенсионните дружества са изплатили близо 300 млн. евро на наследници или на лица с трайно намалена работоспособност.

„Все повече хора знаят, че тези средства не се губят. Ако човек почине преди пенсиониране, натрупаното по личната му партида се наследява от неговите близки“, обясни той.

Има ли смисъл средствата да се прехвърлят към НОИ?

Законът позволява осигурените да се откажат от универсалния пенсионен фонд и средствата им да бъдат прехвърлени към държавното обществено осигуряване.

Според Русев обаче подобно решение трябва да се взема внимателно и най-добре непосредствено преди пенсиониране, когато човек вече разполага с ясна информация какъв размер държавна пенсия би получил и какви средства е натрупал във втория стълб.

Той подчерта, че вторият стълб представлява реално лично спестяване, докато при държавната система текущите осигурителни вноски се използват за изплащането на пенсиите на настоящите пенсионери.

Експертът призова хората да се информират къде се намират техните партиди и да следят натрупванията си, тъй като решенията, които ще вземат през следващите месеци, могат да окажат влияние върху размера на бъдещите им доходи след пенсиониране.

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