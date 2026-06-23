ЕС е на крачка от дигиталното евро: Ето кога може да влезе в употреба

Европейският съюз прави поредна важна стъпка към създаването на дигитално евро – проект, който може да промени начина, по който милиони европейци извършват ежедневните си плащания.

На 23 юни Европейският парламент трябва да проведе ключово гласуване по законодателната рамка на проекта. Ако процесът продължи по план, гражданите на еврозоната могат да започнат да използват дигиталното евро още през 2029 година.

Идеята беше представена от Европейската централна банка още през 2020 г., а впоследствие Европейската комисия изготви и необходимото законодателно предложение. Преди новата валута да стане реалност обаче тя трябва да получи окончателно одобрение както от държавите членки, така и от Европейския парламент.

Какво представлява дигиталното евро?

За разлика от средствата по банковите сметки, дигиталното евро ще се съхранява в специален виртуален портфейл. То ще има същата стойност като обикновените банкноти и монети и няма да замени кеша, а ще съществува паралелно с него.

Потребителите ще могат да прехвърлят средства към дигиталния си портфейл и да извършват плащания в магазини, онлайн платформи или между отделни лица чрез мобилен телефон, приложение или платежна карта.

От Европейската централна банка уверяват, че ще бъдат въведени високи стандарти за защита на личните данни, а системата ще предлага и възможност за офлайн плащания, подобно на използването на пари в брой.

Защо ЕС иска дигитално евро?

Според европейските институции въпросът не е само технологичен, а и стратегически.

В момента голяма част от електронните плащания в Европа преминават през американски компании като Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay.

По данни на Европейската централна банка близо две трети от картовите плащания в еврозоната се обработват именно от неевропейски оператори. Освен това 13 от 21 държави в еврозоната не разполагат със собствена национална система за картови разплащания.

Поддръжниците на проекта смятат, че дигиталното евро ще даде на Европа по-голяма финансова независимост и ще намали зависимостта от външни платежни системи.

Защо има критики?

Най-сериозните резерви идват от банковия сектор.

Според Европейската банкова федерация адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро. От ЕЦБ обаче смятат, че реалните разходи ще бъдат значително по-ниски – между 4 и 5,8 милиарда евро.

Банките се опасяват и че част от клиентите могат да прехвърлят средства от депозитите си към дигитални портфейли, което би намалило наличните ресурси в банковата система.

От Европейската централна банка уверяват, че проектът е разработен така, че да не допуска масово изтегляне на средства и да не създава риск за финансовата стабилност.

Въпреки споровете около него дигиталното евро постепенно се приближава към реализация. Ако законодателните процедури приключат успешно до края на годината, още през 2027 г. може да започнат първите тестове, а до края на десетилетието европейците да получат нов начин за разплащане в дигиталната ера.

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