ЕС е на крачка от дигиталното евро: Ето кога може да влезе в употреба
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
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Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
Нововъведението предоставя на търговците по-голяма гъвкавост и подобрява значително клиентското преживяване при онлайн пазаруване
Освен възможност за плащане с дигитални инструменти, най-новата версия на приложението Yettel идва и с редица подобрения
По-безопасен, по-сигурен и надежден начин за плащане с iPhone и Apple Watch
Безконтактните плащания придобиват все по-голяма популярност и в САЩ вече до 20 % от всички трансакции с карти Visa са безконтактни
Google също са на пауза с плащанията в Русия
Причината е с наложените на Русия санкции
Всеки клиент на ОББ, който притежава карта Mastercard®, вече може да прави сигурни и удобни плащания с iPhone и Apple Watch.
Банката е първата в България, която дава възможност на своите клиенти да плащат с Apple Wallet
Компанията представи и iPhone 6, както и система за разплащане Купертино. Дългоочакваният часовник на Apple се оказа, че не е iWatch, както се говор...