Visa подготви ново оръжие за най-желаните клиенти
От Лувъра и Формула 1 до луксозни яхти - премиум услугата вече трябва сама да разбира какво търси притежателят
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От Лувъра и Формула 1 до луксозни яхти - премиум услугата вече трябва сама да разбира какво търси притежателят
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
Фокус върху иновациите, сигурността и бързия растеж на дигиталните разплащания
Програмата She’s Next събра близо 100 кандидатури и подкрепи бизнеса на жени лидери
До края на април клиентите във всички магазини на BILLA в България могат да получат кешбек
Fibank (Първа инвестиционна банка) и Visa представят нов лимитиран дизайн на своите дебитни и кредитни карти, който е вдъхновен от предстоящите Зимни...
Visa и Fibank отново обединяват усилия, за да дадат възможност на клиентите си да се потопят в магията на зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026....
Trusted Agent Protocol на Visa въвежда криптографски стандарт, който разграничава реалните клиенти от опасните ботове
БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират доверие и стабилност в ерата на цифровите трансакции
Потребителите имат очаквания банките да предлагат решения, които подобряват преживяването при пътуване
Модерното онлайн решение дава възможност за още по-бързи и сигурни онлайн плащания
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
Глобалната програма She’s Next на Visa води началото си от 2019 г.
Картите Visa повишават сигурността и предлагат както безпроблемни дигитални разплащания, така и уникални предимства за клиентите
Тя е без такса за откриване и без месечна такса за обслужване
Подготвили са уникални изненади за всички любители на снежните забавления
Visa в партньорство със сдружение “Дамски форум” има за цел да осигури възможност за създаване на контакти, менторство и финансиране
Наблюдава се и ръст в общия дял потребители на градски транспорт в страната
Само за две години стабълкойните увеличиха обема на трансакциите с над 600%: през 2020 г. оборотът им беше 1 трилион долара, а през 2021 г. - 6 трилио...