Visa подготви ново оръжие за най-желаните клиенти

Visa променя сериозно една от най-престижните си картови услуги и я превръща от набор от привилегии в платформа, която трябва да се адаптира към начина на живот на клиента. Обновената Visa Infinite идва с изкуствен интелект, персонализирани предложения и достъп до подбрани пътувания, събития, ресторанти и луксозни услуги, съобщиха от компанията в София.

Новата концепция носи мотото „Infinitely More“ и вече се внедрява от банки и финтех компании в Европа. Идеята е премиум картата постепенно да започне да прилича повече на личен асистент, отколкото на традиционен банков продукт.

Промяната вече стига и до България

Visa представи основната концепция за обновената Infinite в Европа през юли, а сега тя се комуникира и на българския пазар. У нас Visa Infinite вече присъства в портфейлите на банки като ДСК и ЦКБ, макар конкретните условия, услуги и достъпът до привилегии да се определят от всяка банка издател. Актуалната информация на Банка ДСК от август 2026 г. например показва действаща дебитна Visa Infinite, докато ЦКБ също предлага собствен вариант на картата.

Картата ще се опитва да познае какво искате

Най-любопитната промяна е новото поколение дигитален консиерж с изкуствен интелект. Вместо клиентът да разглежда дълъг списък с привилегии, системата трябва да отчита контекста, да предлага подходящи преживявания и да помага за организирането им. Visa описва модела като преминаване от статична премиум карта към услуга, която се променя заедно със своя притежател.

„Заможните клиенти все повече очакват премиум услугите да се развиват заедно с начина им на живот“, казва Матийо Алтвег, директор „Продукти и решения“ във Visa Европа. По думите му новата Infinite съчетава глобалната мрежа на компанията с платформа, която позволява на банките непрекъснато да променят и персонализират предложението си.

От Лувъра до луксозна яхта

И тук започва по-бляскавата част. Visa е събрала повече от 100 партньори, сред които кулинарната платформа Made to Taste, лондонският Harrods и Kensington Yachts за луксозни яхтени чартъри. Сред обявените възможности са специален достъп до културни забележителности като Лувъра в Париж, преживявания около Формула 1, ФИФА и Олимпийските и Параолимпийските игри, както и подбрани пътувания чрез Visa Destinations.

Новата система е замислена така, че различни версии на Infinite да покриват широк спектър заможни клиенти - от по-масовия премиум сегмент до хора с много голямо състояние. В зависимост от пазара и банката могат да се използват Visa Infinite, Visa Infinite Privilege и Visa Infinite Private. Компанията нарича тази стратегия „Adaptive Affluence“ - идеята, че клиентът не трябва постоянно да сменя продукта, а продуктът трябва да се променя заедно с него.

Банките вече се включват

Сред първите европейски партньори, които Visa посочва при внедряването, са Barclays, Privat3 Money, Isbank и HY10, като компанията очаква през следващите месеци да се присъединят още финансови институции. Риши Шах от Barclays Private Bank посочва, че все по-глобалният начин на живот на заможните клиенти увеличава търсенето на услуги, които работят безпроблемно и се персонализират независимо къде се намира човекът.

Според собствената методология на Visa заможният сегмент обхваща най-богатите 10% от населението, на които компанията приписва приблизително 45% от потребителските разходи. Именно за тази група Visa иска Infinite все по-малко да прилича на пластика с фиксиран списък от бонуси и все повече на постоянно променяща се услуга за пътуване, пазаруване и свободно време.