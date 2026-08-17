Потвърждение с биометрични данни при онлайн плащане с карта neon на tbi bank

Супер приложението на tbi bank продължава да добавя още повече сигурност и удобство за потребителите. Клиентите вече могат да потвърдят онлайн плащания с карта neon със своите биометрични данни – лицево разпознаване или пръстов отпечатък. Необходимо е единствено да имат активирана функцията на своя телефон.

Биометричната автентикация е най-сигурният метод за установяване на идентичност и плащане в интернет, тъй като пръстовият отпечатък и лицевите черти са уникални за всеки човек.

За тези, които нямат настроени биометрични данни на смартфона си, банката продължава да предлага друга удобна и сигурна възможност – потвърждаване на плащанията с ПИН кода за вход в приложението. Така tbi прави онлайн пазаруването с карта neon по-бързо и по-лесно. При извършване на онлайн покупка с neon клиентите получават известие, което ги пренасочва директно към приложението на tbi bank, където могат да потвърдят плащането само с едно кликване – без да се налага да запомнят статични пароли или да въвеждат допълнителни еднократни пароли.

Ако използват tbi bank app и карта neon, клиентите ще си спестят редица традиционни банкови такси. Супер приложението на tbi bank предоставя достъп до безплатни ежедневни банкови услуги – безплатна разплащателна сметка с карта neon, неограничен брой незабавни преводи в евро без такси, плащане на битови сметки без допълнителни такси, а също възможност за разделяне на плащанията на равни месечни вноски без оскъпяване.

С няколко клика в tbi bank app могат да бъдат откривани спестовни сметки „Касичка“ и депозити при най-високите лихви в България (до 3% за депозит в евро, щатски долари и британски лири и до 6,5% в румънски леи).

Специален шопинг мол в приложението пък обединява на едно място над 250 любими на българите онлайн магазинa и дава възможност за сигурно пазаруване и парични награди (до 10% от сумата на покупките обратно по сметката на клиента).

Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва tbi bank app за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да е необходимо посещение на банков офис.