tbi bank подкрепя родителите при пазаруването за новата учебна година
Всеки може да облекчи семейния бюджет като раздели плащания на 3 или 6-месечни вноски без такси или получи до 20% от похарченото обратно по сметката
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Всеки може да облекчи семейния бюджет като раздели плащания на 3 или 6-месечни вноски без такси или получи до 20% от похарченото обратно по сметката
Това е поредният случай, в който Advent назначава ръководител от досегашния екип на tbi bank
За тези, които нямат настроени биометрични данни на смартфона си, банката продължава да предлага друга удобна и сигурна възможност
Откриването на срочен депозит или спестовна сметка „Касичка“ в супер приложението на tbi bank отнема само няколко секунди
Рейтинговата агенция подчертава още положителния ефект от придобиването на банката от Advent International
Карта neon на tbi bank предлага едни и същи условия, независимо дали я ползвате в България или в страните от ЕС
Банката избра да предлага услугата без такси и след отпадането на законовото изискване от 1-ви юли 2026 г.
Партньорството идва точно навреме, за да подкрепи клиентите в разгара на сезона за ремонт и обновяване на дома, офиса, градината или терасата
Край на търсенето на пътни знаци, изпращането на SMS-и и постоянното въвеждане на регистрационния номер
Клиентите, които предпочитат да спестяват в евро, могат да се възползват от промоционална лихва от 2,5% по тримесечните депозити, валидна до края на ю...
Трансакцията ще се осъществи на 9 юни тази година
tbi bank продължава да надгражда експертността в лидерския си екип
Добра новина за клиентите със спестявания
Алекс притежава над две десетилетия международен опит
В новата си роля Павелс ще работи със застрахователи и партньори за създаването на още по-силни и конкурентоспособни продукти за клиентите на tbi bank
В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро
Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване
Той се завръща в лидерския екип на банката
eBag, Samsung, Shein, Sport Depot и още много търговци с ексклузивни оферти в шопинг секцията в мобилното приложение на tbi bank
Нейният опит и модерен подход към хората и организационната култура отговарят на новия етап в развитието на банката