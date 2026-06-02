tbi bank ще изплати облигации за 10 млн. евро

tbi bank ще упражни правото си на предсрочно изкупуване на емисия облигации в размер на 10 млн. евро, издадена през юни 2023 г. (с падеж през юни 2027 г., 9.0% годишна лихва), след като вече получи всички необходими регулаторни одобрения и обяви решението си миналия месец. Трансакцията ще се осъществи на 9 юни тази година, като инвеститорите ще получат и натрупаната до този момент доходност.

„С това отбелязваме края на първата ни емисия MREL облигации за професионални инвеститори, която положи основите на успешното ни присъствие на българския пазар на публични облигации. Бих искал да благодаря на всички инвеститори за доверието и да ги поздравя за разумното им решение и постигнатата висока доходност“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор, tbi bank.

През последните пет години tbi bank се утвърди като лидер на пазара на публични облигации в България с набрани близо 150 млн. евро. В това число влиза и най-голямата емисия MREL облигации, издавана на българския пазар (на стойност 60 млн. евро, 3-годишен падеж, 7% годишна лихва).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com