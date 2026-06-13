tbi bank ще изплати облигации за 10 млн. евро
Трансакцията ще се осъществи на 9 юни тази година
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Трансакцията ще се осъществи на 9 юни тази година
Камбаната за старт на борсовата сесия беше ударена от изпълнителните директори на БФБ доц. д-р Маню Моравенов и на tbi bank Лукас Турса
Предлагаме на клиентите си най-добрите спестовни продукти, казва Лукас Турса, старши вицепрезидент „Финансиране” на TBI Bank