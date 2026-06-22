tbi bank и JYSK си партнират, за да направят идеите за обновяване на дома по-достъпни

tbi bank и JYSK вече си сътрудничат, за да направят потребителските идеи и проекти за обновяване на дома по-достъпни. Партньорството идва точно навреме, за да подкрепи клиентите в разгара на сезона за ремонт и обновяване на дома, офиса, градината или терасата.

Благодарение на сътрудничеството гъвкавите финансови решения на tbi bank вече са достъпни във всички 61 магазина на JYSK в България, което прави реализирането на плановете за освежаване на дома по-лесно и по-достъпно. Клиентите могат да финансират покупки на стойност от 50 до 15 000 евро и да ги изплащат напред във времето (до 48 равни месечни вноски, съобразени с техните нужди и бюджет).

За да отбележат началото на партньорството, до 3 юли 2026 г. клиентите ще могат да закупят продукти на JYSK с финансиране от tbi bank и да разделят плащането си на шест равни месечни вноски с 0% лихва.

Модерните и практични скандинавски решения за обзавеждане вече са напълно интегрирани и в шопинг мола в супер приложението на tbi bank, където потребителите могат да разгледат онлайн магазина на JYSK и да направят покупка с карта neon. Клиентите могат да изберат дали да платят със собствени средства или да използват шопинг лимит, с който да разделят общата сума на равни месечни вноски, в зависимост от текущите си нужди – без такси за три месеца или с малка такса за шест или дванадесет месеца. Пазаруването в шопинг мола в tbi bank app с над 250 онлайн търговци предоставя достъп до специални оферти за десетки продукти и допълнителен кешбек, който се превежда по разплащателната сметка към карта neon.

„Щастливи сме да си сътрудничим с толкова обичана в България марка като JYSK точно в идеалния сезон за обновяване на дома и да направим продуктите по-достъпни за клиентите чрез нашите решения за финансиране, налични както във физическите магазини, така и в мобилното ни супер приложение. Ние помагаме на клиентите да живеят по-добре още сега, без да се налага да плащат повече за това“, казва Боряна Хайманова, заместник-директор Плащания и търговски бизнес, tbi bank.

„Партньорството ни с tbi bank е важна крачка напред в постоянния ни ангажимент да предоставяме на клиентите по-достъпни и гъвкави възможности за пазаруване. Хората искат да инвестират в уюта на дома си, да го модернизират или просто да му придадат нов по-свеж облик, а с решенията за финансиране на банката им осигуряваме подкрепата, от която се нуждаят, за да превърнат плановете си в реалност още сега. Чрез партньорството с tbi bank целим да направим процеса на пазаруване по-лесен, удобен и съобразен с бюджета на всеки клиент. Радваме се да си сътрудничим с доверен партньор, който ни помага да направим висококачествените продукти по-достъпни за възможно най-много българи“, заяви Любен Мишев, мениджър Търговия на дребно, JYSK България.

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