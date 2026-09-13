tbi bank и JYSK си партнират, за да направят идеите за обновяване на дома по-достъпни
Партньорството идва точно навреме, за да подкрепи клиентите в разгара на сезона за ремонт и обновяване на дома, офиса, градината или терасата
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Партньорството идва точно навреме, за да подкрепи клиентите в разгара на сезона за ремонт и обновяване на дома, офиса, градината или терасата
Срещата с Хакан Фидан постави акцент върху Черно море, енергетиката, транспорта, инвестициите и новите технологии
Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
На среща бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ
Подкрепата на ББР се реализира по две направления на InvestEU - „Държава членка“ и „ЕС“
Ключов разговор във Вашингтон поставя енергетиката и отбраната в центъра на бъдещото стратегическо сътрудничество
80% от тръбите са вече заварени и същите са положени в изкопаната траншея
Двете компании отдавна имат съвместни проекти, а новината идва като резултат от официална сертификация
7-ми и 8-ми блок ще са с първите в Европа реактори, работещи с технологията AP1000
Делегацията посети град Пингин – част от община Дзинан, известен като “Градът на китайската роза“
Руският президент заяви, че ще отиде на посещение в Китай
Икономическият министър Петър Дилов подчерта, че САЩ е топ приоритет за страната ни
Португалската мегазвезда се обедини с режисьора Матю Вон
На събитието БТА получи награда за дигитализация и за иновативни политики за развитие
Картите Visa повишават сигурността и предлагат както безпроблемни дигитални разплащания, така и уникални предимства за клиентите
разговора на министър-председателя Росен Желязков със Сюзън Фалатко, временно управляваща посолството на САЩ в България
Обединена българска банка (ОББ), в партньорство със Social Innovation Solutions (SIS), Фондация Coca-Cola и Клийнтех България, представя нов онлайн...
Заедно ще работим в тясно сътрудничество, заяви министърът на туризма
Със събраните 5 000 лв от от първата проява, която бе благотворителен концерт, ще бъдат закупени носии за учебното заведение
Българските онлайн търговци вече могат да се възползват от решения за още по-гъвкави, лесни и сигурни плащания, които увеличават средната стойност на...