Желязков и Тръмп чертаят нов етап в българо-американските отношения

Премиерът Росен Желязков проведе среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.

Двамата имаха кратък разговор, който обаче се превърна в най-силния символ на засилените контакти между София и Вашингтон през последните месеци.

Премиерът и президентът обсъдиха стратегическото партньорство между двете държави, като Желязков акцентира върху енергетиката и отбраната като основни направления за задълбочаване на сътрудничеството. По думите му България гледа на отношенията със САЩ като на ключов фактор за модернизацията на страната и за устойчивия икономически растеж.

Доналд Тръмп от своя страна потвърди ангажимента на Вашингтон да продължи подкрепата за регионалната сигурност и за съвместни инициативи в областта на високите технологии.

Макар срещата да бе кратка, дипломатите я определиха като „ясен сигнал“, че новото българско правителство търси по-висока степен на доверие и практическо сътрудничество с Вашингтон.

Контекст на засиленото партньорство

Символичната среща се вписва в поредица от активни действия, които през последните седмици изведоха българо-американските отношения на преден план. В края на април двете страни подписаха споразумение за разширено споделяне на информация, насочено към борба с нелегалната миграция, тероризма и тежката престъпност – документ, който демонстрира взаимно доверие в сферата на сигурността.

Малко след това българският парламент одобри сделка за закупуване на американски противотанкови ракети Javelin на стойност над 80 милиона долара, а Министерството на енергетиката проведе поредица от разговори във Вашингтон за участие на американски инвеститори в разширяването на газохранилището „Чирен“.

Българският енергиен министър Жечо Станков се срещна с членове на Камарата на представителите и с водещи представители на енергийния бизнес, като темите обхващаха както диверсификацията на доставките, така и внедряването на нови технологии. Всички тези стъпки показват, че кабинетът на Желязков системно търси американска подкрепа и партньорства не само в отбраната, но и в ключови икономически сфери.

Перспективи и значение на срещата

Срещата между Желязков и Тръмп е логична кулминация на тази дипломатическа активност и създава основа за конкретни последващи действия. Очакванията в София са за ускоряване на общи енергийни проекти, за по-тясно военно сътрудничество в рамките на НАТО и за нови инвестиции, които да подкрепят технологичната трансформация на българската икономика.

