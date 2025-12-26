Не е истина! Разкриха новото гадже на Мартин Карбовски

Кой да предположи, че изстрадалата от мъжете манекенка и многодетна майка Ирена Милянкова ще се влюби в... топ журналиста Мартин Карбовски?! Почти никой, нали?! Защото двамата са повече от различни, поне на пръв поглед...

Но ето, че те дори се показаха заедно преди дни на концерта на Лили Иванова в зала 1 на НДК. Местата на първия ред в оркестрината бяха подарявани от певицата за нейни приятели и близки хора, а знаем, че такъв е именно Карбовски. Той е автор на две от книгите за примата, затова тя му е дала покана за него и още един човек и... този „още един човек“ се оказа Милянкова.

По време на концерта двамата показаха близост, въпреки че не се отдадоха на целувки, разбира се, все пак са зрели хора, а не пубери.

39-годишната Милянкова стана баба преди месеци, а разводът й с Никола Чолаков бе преди 6 години. Оттогава до днес тя не е афиширала връзка с друг мъж и Мартин е първият.

Знаем, че двамата се познават отдавна, но близки до тях разкриха, че постепенно са се преоткрили и приятелството им е прераснало в любов, пише Клюки.бг.

