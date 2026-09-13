Не е истина! Разкриха новото гадже на Мартин Карбовски
това беше труднто да се предположи
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това беше труднто да се предположи
Влюбените качиха снимки в социалните мрежи
Попфолкдивата обикаля света с чаровен мачо
Тейлър Суифт има ново гадже и двамата са лудо влюбени. Той е Том Хидълстън, става ясно от техни папарашки снимки, направени по време на плажно парти п...
Случайно или не, вчера покрай сагата на Гришо и Никол медиите в Англия гръмнаха, че бившият на Шерцингер Люис Хамилтън има нова изгора. Става въпрос з...
Гуен Стефани призна официално, че е супер щастлива с новото си гадже - кънтри певеца Блейк Шелтън. Певицата гостува в радиошоу, за да представи новия...
Мел Гибсън си има свежо гадже. Тези дни той се разходи ръка за ръка в Сидни с новата си любов Розалинд Рос и предизвика папараците да го преследват. 5...
Киану Рийвс и Божана Новакович
Джим Кери се появи за първи път публично с много по-младата си приятелка Катриона Уайт. Холивудският комик, известен с ролята си в "Маската", е на 53,...
Сърцето на Тони Димитрова отново е заето. Нашенската Бони Тейлър вече не крие, че има връзка с друг бургаски талант - певеца и китарист Иван Ченов. Не...
Сърцето на Кристиано Роналдо отново е заето, но букмейкърите и жълтите вестници удариха на камък с опитите да открият новото му гадже. Зайчето изскочи...
Шарън Стоун показа новия мъж в живота си - актьора Дейвид ДеЛуис. Двамата вече няколко пъти са засичани от папараци да излизат на романтични срещи в Б...
Кайли Миноуг има нов мъж до себе си и това е милионерът Андре Балаш, гласи последната клюка.В последно време 46-годишната певица буквално сияе, което...
Изневери доведоха до смяна на караула в началото на годината
Линдзи Лоън може да се похвали с нова връзка. Скандалната червенокоса актриса се среща с 19-годишния младеж. Момчето се казва Лиъм Дийн и е известен...