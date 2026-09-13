Всичко за Ново Гадже

Следете всички новини, анализи и коментари за Ново Гадже. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Люис заби топмодел

Люис заби топмодел

Случайно или не, вчера покрай сагата на Гришо и Никол медиите в Англия гръмнаха, че бившият на Шерцингер Люис Хамилтън има нова изгора. Става въпрос з...

20 април | 22:00
0 коментара
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Гуен Стефани с ново гадже

Гуен Стефани с ново гадже

Гуен Стефани призна официално, че е супер щастлива с новото си гадже - кънтри певеца Блейк Шелтън. Певицата гостува в радиошоу, за да представи новия...

18 февруари | 4:20
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"Маската" показа гаджето си

"Маската" показа гаджето си

Джим Кери се появи за първи път публично с много по-младата си приятелка Катриона Уайт. Холивудският комик, известен с ролята си в "Маската", е на 53,...

23 май | 6:00
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Тони Димитрова се влюби

Тони Димитрова се влюби

Сърцето на Тони Димитрова отново е заето. Нашенската Бони Тейлър вече не крие, че има връзка с друг бургаски талант - певеца и китарист Иван Ченов. Не...

23 април | 18:00
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Шарън Стоун има ново гадже

Шарън Стоун има ново гадже

Шарън Стоун показа новия мъж в живота си - актьора Дейвид ДеЛуис. Двамата вече няколко пъти са засичани от папараци да излизат на романтични срещи в Б...

14 януари | 19:40
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Кайли Миноуг заби милионер

Кайли Миноуг заби милионер

Кайли Миноуг има нов мъж до себе си и това е милионерът Андре Балаш, гласи последната клюка.В последно време 46-годишната певица буквално сияе, което...

07 ноември | 17:15
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Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън може да се похвали с нова връзка. Скандалната червенокоса актриса се среща с 19-годишния младеж. Момчето се казва Лиъм Дийн и е известен...

17 октомври | 21:05
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