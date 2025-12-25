Джакпотът падна! 1,817 млрд. долара спечелени в САЩ

Жител на щата Арканзас спечели джакпота от 1,817 млрд. долара на американската лотария Powerball, с което сложи край на продължил близо три месеца период без победител, съобщи Асошиейтед прес. Печелившите числа в тиража бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball – 19.

Джакпотът е четвъртият по големина в историята на САЩ и падна след 46 поредни тегления, в които никой не успя да уцели всичките шест числа. Последният спечелен джакпот преди това беше на 6 септември, когато участници от Мисури и Тексас си разделиха 1,787 млрд. долара. За последно Powerball е излъчвала печеливш джакпот на Бъдни вечер през 2011 г., уточнява компанията организатор.

Шансовете за печалба в Powerball са едва 1 към 292,2 милиона, като правилата на играта са създадени именно с цел да натрупват огромни джакпоти, посочва Асошиейтед прес. От лотарията отбелязват, че вероятността за спечелване на по-малки награди е значително по-висока.

Новият милиардер сега трябва да избере между две опции – 30 разсрочени плащания в рамките на 29 години или еднократно плащане в брой. При втория вариант сумата възлиза на около 735,3 млн. долара преди данъците – опция, която традиционно предпочитат повечето печеливши.

Талоните за участие в Powerball струват 2 долара и се продават в 45 щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови.

