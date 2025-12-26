Шеф на завод раздаде бонуси. Работниците изпаднаха в шок

Американската мечта има милиони лица и едно от тях е тази история.

Директор на завод в американския щат Луизиана се оказа истински Дядо Коледа, след като изплати шестцифрени бонуси – на обща стойност 240 милиона долара, на всеки от 540-те си служители, пише The Wall Street Journal.

Този щедър жест се случи след като той продаде компанията си за 1,7 милиарда долара.

46-годишния Греъм Уокър, досегашен изпълнителен директор на Fibrebond, казал пред новите купувачи- компанията Eaton, че няма да се съгласи на сделка, ако 15% от приходите от продажбата не бъдат разпределени за служителите, въпреки че никой от тях не притежава акции.

Аргументите му – много от работниците са дългогодишни служители, които са помогнали на компанията да оцелее десетилетия наред след бумове, кризи и колапс.

Fibrebond е основана през 1982 г. от бащата на Уокър - Клод, с десет служители, които изграждат хангари за електрическо и телекомуникационно оборудване.

Компанията процъфтява през 90-те години, но след това почти фалира, защото изгоря до основи през 1998 г. Семейство Уокър продължиха да плащат на служителите дори когато производството спряло. С общи усилия обаче компанията отново си стъпва на краката и започва сериозно да печели.

Веднага след сделката, служителите започнали да получават запечатани пликове с бонуси. Средната сума била около $443,000 на човек,

Някои от тях били недоверчиви, мислели, че е шега. Други изпаднали в шок.

Лесия Кей, която се присъедини към компанията през 1995 г. с заплата от 5,35 долара на час, каза, че използвала бонуса си, за да си изплати ипотеката и да отвори бутик за дрехи в близкия град.

Друг служител преместил цялото си голямо семейство в мексиканския курортен град Канкун.

Работниците масово попълнили кредитните си карти, купували коли, плащаха за колеж на децата си или увеличаваха пенсионните си спестявания.

Местните търговци също били много доволни от сделката – увеличило се потреблението.

