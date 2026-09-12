8 деца убити при кървава стрелба след семеен скандал в САЩ
Нападателят открил огън по близки, после се барикадирал - загинал след престрелка с полицията
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Нападателят открил огън по близки, после се барикадирал - загинал след престрелка с полицията
Оказаха се 240 милиона
Няколко дни поред местните засичали делфина и се свързали със спасителна група
Едва на 23 години, с блестящо бъдеще пред себе си, Лъчезар Христов от градчето Батон Руж в Луизиана напусна този свят. Българинът трябвало да замине т...
Извънредно положение в Луизиана. Поройни дъждове наводниха американския щат. Трима души са загинали, съобщава БНТ. Хиляди хора са блокирани от водата...
Стрелецът, който уби трима полицаи и рани трима техни колеги в американския град Батън Руж, е ликвидиран. Това съобщиха световните агенции и уточниха,...
Стрелба срещу полицаи в американския щат Луизиана взе жертви. Трима униформени са загинали, съобщават световните медии. Инцидентът е станал в град Б...
Мъж откри стрелба в киносалон, намиращ се в американския град Лафайет, щата Луизиана. Трима души са загинали, сред които и самият нападател, който се...
Един човек е загинал, осем са ранени.