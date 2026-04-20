8 деца убити при кървава стрелба след семеен скандал в САЩ

8 деца са загинали при стрелба в град Шривпорт в американския щат Луизиана след предполагаем семеен скандал. Нападателят, 31-годишен мъж, е открил огън по своя партньорка, преди да се насочи към дом, където е имало деца. Той е бил преследван от полицията и по-късно е починал след престрелка с органите на реда. Разследването продължава, като мотивите засега остават неясни.

По данни на полицията седем от убитите деца са били на извършителя. Жертвите са на възраст между 1 и 14 години, което превръща случая в една от най-тежките трагедии в региона.

Едно от децата е било открито на покрива на сградата, което според разследващите може да означава опит за бягство в последните моменти преди стрелбата.

Освен загиналите, има и ранени, като сред тях са две жени в критично състояние. Медицинските екипи са транспортирали пострадалите в болнични заведения, където лекарите се борят за живота им.

Заподозреният е избягал от местопрестъплението, но е бил проследен от полицията. Последвало е преследване, което е завършило с престрелка, при която той е получил смъртоносни наранявания.

Говорителят на полицията подчерта, че няма непосредствена опасност за обществото и че към момента няма данни за съучастници. Основната версия е, че нападателят е действал сам.

Кметът на града Том Арсено определи случилото се като „трагична ситуация, може би най-тежката трагична ситуация, която някога сме имали в Шривпорт“.

Началникът на полицията Уейн Смит заяви, че всички служители работят на място и събират доказателства. „В близко бъдеще ще можем да предоставим по-конкретна информация за това какво точно се е случило“, каза той, като допълни, че случилото се е шокирало целия град.

„Просто не знам какво да кажа. Сърцето ми е разбито. Не мога да си представя как може да се случи такова нещо“, добави Смит.

Генералната прокурорка на Луизиана Лиз Мърил заяви, че е „дълбоко натъжена от безсмислената загуба на човешки живот“ и подчерта, че множество правоохранителни агенции участват в разследването.

Шривпорт е третият по големина град в щата Луизиана с население от около 180 000 души и се намира близо до границата с Тексас.

