Стартира историческа промяна в гръцката армия

Първите жени доброволци ще започнат тази седмица военна служба в гръцката армия по нова програма за разширяване на личния състав и модернизиране на въоръжените сили, съобщи гръцкото издание „Вима“. Очаква се участничките да постъпят на служба днес като част от втория за 2026 г. набор в Сухопътните войски.

Обучението им ще се проведе във военна база край град Ламия в Централна Гърция. Инициативата бележи сериозна промяна за страната, където досега задължителната военна служба се отнасяше само за мъжете.

По програмата могат да кандидатстват жени на възраст между 20 и 26 години. Те трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за военна служба и да имат чисто съдебно минало. Продължителността на службата е 12 месеца, като условията и задълженията ще бъдат същите като за мъжете наборни военнослужещи.

Жените доброволци ще могат да участват и в процедурите за подбор за обучение на офицери от запаса при същите условия, които важат за мъжете. Те ще имат достъп до военните болници, ще получават допълнителни точки при кандидатстване за определени позиции в публичния сектор, а времето на службата ще им се признава за професионален стаж.

Според „Вима“ мярката е част от по-широките усилия на гръцкото правителство да укрепи системата за набиране на военнослужещи и да отговори на кадровите предизвикателства пред армията. През последната година Гърция предприе редица реформи за модернизиране на въоръжените сили, повишаване на бойната готовност и подобряване на привличането и задържането на кадри.

Изданието отбелязва, че тези промени се случват на фона на демографски натиск и усложнена среда за сигурност в региона. Доброволната служба за жени се разглежда като един от инструментите за по-широка кадрова база, без да се въвежда задължителна казарма за тях.

Гръцкото издание „Прото тема“ припомня, че доброволната военна служба за жени вече е практика в много европейски и средиземноморски държави. Същевременно медията обръща внимание и на проблема с мъжете, които не са се явили за редовната си военна служба. По посочените данни около 37 хиляди гърци не са отбили службата си, като 17 400 от тях живеят в чужбина, а 20 300 са в страната.

Мъжете, които не са се явили за военна служба, ще могат да го направят до 21 декември 2027 г. без да бъдат заплашени от санкции, пише още изданието. Така новата програма за жени доброволци започва едновременно със стремежа на Атина да подреди по-широко системата за военна служба и да укрепи човешкия ресурс на армията.

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