Трагедия с българка разтърси Солун

Млада българка е намерена мъртва в апартамент в Солун, съобщават гръцки медии по информация на полицията. Трагедията се е разиграла в понеделник в Неаполис, предградие на града, където 23-годишната жена живеела.

Родителите й опитали да се свържат с нея, но не получили отговор, след което роднина отишла до жилището и я открила безжизнена. Първоначалните данни от огледа не сочат признаци на престъпление, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия.

Семейството започнало да търси младата жена, след като не успяло да се свърже с нея. Безпокойството на родителите нараснало и техен близък отишъл до апартамента в Неаполис. Именно там дошла най-тежката вест - 23-годишната българка е открита мъртва.

На място пристигнали полицейски екипи. Властите започнали проверка на обстоятелствата около смъртта, а съдебен лекар е извикан, за да бъде извършена аутопсия.

Според първоначалната информация от огледа на тялото и събраните до момента доказателства няма индикации за престъпна дейност. Това обаче не приключва случая, защото окончателният отговор трябва да дойде от съдебномедицинската експертиза.

Аутопсията ще установи точната причина за смъртта на младата жена. До тогава гръцките власти продължават да изясняват фактите около последните часове преди трагедията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com