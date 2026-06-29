Будали показаха най-глупавата гръцка сметка

Когато човек сам си го направи, никой друг не може...

Туристи платиха над 837 евро за консумация на заведение на плаж в Гърция. Това става ясно от публикация в социалните мрежи преди няколко дни, показа справка на ФОКУС.

"Когато сметката пристигне...", гласи текстът към видеото.

Важно е да уточним, че става въпрос за остров Миконос на небезизвестното заведение Nammos, което се слави с високите си цени.

Коментарите гласят, че никой не ги е карал да ходят точно там и, че има много по-достъпни места със сходно обслужване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com