Важно за пътуващите! Горивата в наша съседка поевтиняват

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви на заседание на Министерския съвет, че се очаква ново поевтиняване на горивата в южната ни съседка.

За да се ограничи спекулирането с цените за сметка на потребителите, контролните органи извършват постоянни проверки по бензиностанциите.

От туристическия сектор приветстват регулирането на цените на горивата, което ще допринесе до увеличаване на туристите в страната.

Мицотакис съобщи, че е постигнато споразумение между правителството и търговците на хранителни стоки в рамките на следващите два месеца цените да не се повишават, пише БНР. Тази мярка обхваща около 2 хиляди стоки от първа необходимост. Правителството препоръчва да се използва платформата „колко струва", която показва в реално време къде се продава на най-ниска цена търсената стока.

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