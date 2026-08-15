Хавай в тревога: Ураган може да връхлети за първи път от 155 години

Хавайските острови се подготвят за рядко срещана стихия. Тропическата буря „Лала“ се усилва и според прогнозите на американския Национален център за наблюдение на ураганите може да достигне сила на ураган, преди да се приближи до Големия остров рано днес. Ако бурята действително навлезе над сушата, това би бил първият ураган, ударил островите от 1871 г. насам.

Метеоролозите предупреждават, че дори при промяна на траекторията опасността остава сериозна. Очакват се проливни валежи, опасност от внезапни наводнения и свлачища, силни ветрове и висок прибой. На места количеството на валежите може да достигне до 25 инча, или около 635 мм.

Допълнителен риск са сухите и ветровити условия, които могат да улеснят разпространението на горски пожари. Споменът за опустошителните пожари на Мауи през 2023 г. допълнително засилва тревогите сред местните жители.

Според историческите данни през 1871 г. над Големия остров е преминал ураган, оценяван като буря от трета категория по петстепенната скала „Сафир-Симпсън“.

Властите вече са издали предупреждение за ураган за Големия остров, а за части от островите Мауи, Молокай, Ланай и Кахолаве е в сила предупреждение за тропическа буря. Обявено е и извънредно положение, а местните власти призовават жителите да обезопасят домовете си и да се подготвят за прекъсвания на електрозахранването и затруднения по пътищата.

Стихията се очаква да достигне района през уикенда. Точният ѝ курс и силата ѝ обаче могат да се променят, което прави ситуацията особено динамична.