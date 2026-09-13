Лала остави 200 000 без ток на Хаваите
Всички летища в щата вече са отворени
Следете всички новини, анализи и коментари за Тропическа Буря. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всички летища в щата вече са отворени
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Ким Чен-ун издаде предупреждение
Хиляди се евакуират заради свлачища и наводнения
Очаква се тя да се засили и скоростта на ветровете й да достигне 100-110 км/час
Заради "Ета" затвориха училищата в южната част на щата
Гереро. Тропическата буря "Труди" взе най-малко 6 жертви при преминаването си в района на Гереро, в южната част на Мексико. Дъждовете, съпътстващи бу...
Мексико. Сериозна заплаха надвисна над Мексико заради тропическата буря "Труди", която се образува в Тихия океан. Американският център за ураганите п...
Мексико сити. Тропическата буря „Соня" наближава западните брегове на Мексико. Властите се подготвят за проливни дъждове, защото най-вероятно днес сут...
Акапулко. Тропическата буря „Реймънд" застрашава северозападния бряг на Мексико, който по-рано бе засегнат от бури, предаде АФП. Ураганът вече достиг...