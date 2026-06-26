Две тропически бури връхлитат Япония, отмениха над 120 полета

Япония е в повишена готовност заради две тропически бури, които се приближават към страната и вече причиняват сериозни транспортни нарушения, проливни валежи и опасност от свлачища и наводнения.

Японските авиокомпании отмениха най-малко 120 вътрешни и международни полета до и от южните райони на страната, включително островите Окинава и Кагошима. Причината е приближаването на тропическата буря Мекала, която, макар вече да е отслабнала от тайфун, все още носи ветрове със скорост до 144 км/ч.

Рядък ефект може да усложни ситуацията

Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни Мекала ще премине близо до островите Кюшу и Шикоку и е възможно да взаимодейства с друга тропическа буря – Хигос, която се движи над Тихия океан.

Подобно развитие може да доведе до т.нар. ефект на Фудживара – рядко метеорологично явление, при което две тропически системи започват да си взаимодействат, променяйки траекторията и силата си. Това значително затруднява прогнозите за развитието на бурите.

Хиляди получиха препоръка да се евакуират

Проливните дъждове вече създават сериозни проблеми в различни части на Япония.

В префектура Киото хиляди жители са получили препоръка да напуснат домовете си заради висок риск от свлачища. Властите в Киото и Осака съобщават за повишаване на нивата на реките и предупреждават за възможни наводнения в ниските райони.

Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.



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Отменени са и военни полети

Заради лошото време Японските сили за самоотбрана отмениха първия планиран полет на транспортен самолет V-22 Osprey до остров Мияко, който трябваше да бъде част от съвместни военни учения със Съединените щати.

Тайван също е засегнат

Последиците от бурята вече се усещат и в Тайван.

Над 1600 души са евакуирани от рискови райони, а училища и обществени институции в няколко области временно преустановиха работа.

След свлачище в планински район на окръг Хуалиен се е образувало естествено езеро, което е принудило десетки жители да напуснат домовете си като предпазна мярка.

Властите предупреждават, че през следващите дни опасността от нови наводнения, кални свлачища и свличания на земни маси остава висока.

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