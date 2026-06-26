Свят

Две тропически бури връхлитат Япония, отмениха над 120 полета

Хиляди се евакуират заради свлачища и наводнения

Две тропически бури връхлитат Япония, отмениха над 120 полета
26 юни 26 | 9:57
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Япония е в повишена готовност заради две тропически бури, които се приближават към страната и вече причиняват сериозни транспортни нарушения, проливни валежи и опасност от свлачища и наводнения.

Японските авиокомпании отмениха най-малко 120 вътрешни и международни полета до и от южните райони на страната, включително островите Окинава и Кагошима. Причината е приближаването на тропическата буря Мекала, която, макар вече да е отслабнала от тайфун, все още носи ветрове със скорост до 144 км/ч.

Рядък ефект може да усложни ситуацията

Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни Мекала ще премине близо до островите Кюшу и Шикоку и е възможно да взаимодейства с друга тропическа буря – Хигос, която се движи над Тихия океан.

Подобно развитие може да доведе до т.нар. ефект на Фудживара – рядко метеорологично явление, при което две тропически системи започват да си взаимодействат, променяйки траекторията и силата си. Това значително затруднява прогнозите за развитието на бурите.

Хиляди получиха препоръка да се евакуират

Проливните дъждове вече създават сериозни проблеми в различни части на Япония.

В префектура Киото хиляди жители са получили препоръка да напуснат домовете си заради висок риск от свлачища. Властите в Киото и Осака съобщават за повишаване на нивата на реките и предупреждават за възможни наводнения в ниските райони.

Отменени са и военни полети

Заради лошото време Японските сили за самоотбрана отмениха първия планиран полет на транспортен самолет V-22 Osprey до остров Мияко, който трябваше да бъде част от съвместни военни учения със Съединените щати.

Тайван също е засегнат

Последиците от бурята вече се усещат и в Тайван.

Над 1600 души са евакуирани от рискови райони, а училища и обществени институции в няколко области временно преустановиха работа.

След свлачище в планински район на окръг Хуалиен се е образувало естествено езеро, което е принудило десетки жители да напуснат домовете си като предпазна мярка.

Властите предупреждават, че през следващите дни опасността от нови наводнения, кални свлачища и свличания на земни маси остава висока.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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