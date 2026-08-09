Ръкопашен бой в парламента, летят яйца

Опозиционен депутат замеря министър-председателя с яйца в косовския парламент. Инцидентът се случи по време на разгорещен дебат: 61-годишната депутатка Тиме Кадрияй от партията "Алианс за бъдещето на Косово" (AAK) се приближи до ръководителя на правителството Албин Курти и на фона на шумни протести хвърли няколко яйца в негова посока, предаде "Труд".

Инцидентът е поредният епизод във вече изострения политически дебат в младата балканска държава. Парламентът в Прищина възобнови дебатите по съставянето на ново правителство след изборите през юни. Премиерът Албин Курти предложи срещата да бъде отложена, като каза, че има нужда от още време за преговори с политическите сили.

След това към него се приближи Кадрияй, която започна да вади яйца от дамската си чанта и да ги хвърля по премиера.

Косово, което обяви независимост от Сърбия през 2008 г., е в разгара на политическа криза от няколко месеца. Все още няма съгласие между партиите кой ще стане следващият държавен глава. Особено спорен момент е изборната процедура: президентът не се избира пряко от гражданите, а се назначава от парламента.

Тъй като през пролетта депутатите не успяха да се разберат навреме, се наложи през юни да бъде избран нов парламент - това бяха третите избори само за 16 месеца. Ситуацията се утежнява от дълбоките вътрешни кризи, обхванали много опозиционни партии.