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Косово прие бюджета за 2014 г.

Косово прие бюджета за 2014 г.

Прищина. Косовският парламент одобри бюджета за 2014 г. Той е за 1, 59 милиарда евро и предвижда дефицит по-малък от 1% и икономически растеж от 4,1%,...

26 декември | 18:51
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