Ръкопашен бой в парламента, летят яйца
Косово е в разгара на политическа криза от няколко месеца
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Косово е в разгара на политическа криза от няколко месеца
Мирослав Лайчек бе обвинен в пристрастност
Косово с решение за главния преговарящ от Сърбия
Решението е в знак на протест срещу уволнението на полицай
Прищина използва ситуацията в Украйна, за да се бори срещу Сърбия, каза той
Ники Михайлов и пропуски на съперниците ни ни донесоха втори хикс в групата
40 души бяха ранени при голямо меле в центъра на столицата на Косово – Прищина. Инцидентът стана по време на бирен фестивал. От полицията в Прищина у...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика и ръководител на Асоциацията на балканските атлетически федерации Добромир Карамчаринов бе специален го...
Ръчна граната е била подхвърлена в задния двор на Конституционния съд на Косово в Прищина в сряда сутринта, заяви представител на полицейските служби...
Косовската полиция арестува симпатизанти на "Ислямска държава", заподозрени в подготвянето на "терористична атака". Петимата планирали да замърсят вод...
Косовската полиция предотвратила опит за атентат срещу западни посолства в Прищина. Полицаи спрели кола, която била пълна с експлозиви, късно в четвър...
Информацията не е официално потвърдена Прищина. Пациент със симптоми, подобни на ебола, е бил приет тази нощ в болница в Прищина, съобщава Македонска...
Ректорът на университета в Прищина подаде оставка след сблъсъци между полиция и протестиращи студенти, които го обвиниха заедно с други служители в...
Прищина. Косовският парламент одобри бюджета за 2014 г. Той е за 1, 59 милиарда евро и предвижда дефицит по-малък от 1% и икономически растеж от 4,1%,...
Скопие. Македония реши да възобнови вноса на брашно от Косово и така да спре ограниченията, които имаше върху него до момента. Това съобщава телевизия...