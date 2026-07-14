Бурата "Бави" е голяма колкото Франция! И удари Китай: 260 000 евакуирани

Докато Западна Европа продължава да се задушава от екстремни жеги и опустошителни пожари, в Азия другата крайност на времето носи хаос – мощната буря „Бави“ предизвика катастрофални наводнения и масови евакуации в Китай.

„Бави“ предизвика сериозни наводнения в североизточната част на Китай и принуди над 260 000 души да се евакуират от домовете си в провинция Ляонин, съобщи Ройтерс.

Властите предупреждават, че проливните валежи ще продължат и през днешния ден, като на места се очакват екстремни количества дъжд.

Затворени училища и блокиран транспорт

Заради бурята всички училища в засегнатите райони са затворени, а транспортът в големите градове Шънян и Цзилин е сериозно затруднен.

Спасителните екипи продължават да евакуират хора от най-засегнатите райони, докато реките преливат, а улици и пътища остават под вода.

Буря с размерите на Франция

Метеоролозите определят „Бави“ като най-дълготрайния тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион през тази година.

Бурята, чиято площ е приблизително колкото територията на Франция, се е формирала над Тихия океан преди 13 дни и е запазила необичайно добре своята структура.

Според китайските синоптици причината е стабилното топло ядро на циклона, което му е позволило да съхрани огромни количества влага по пътя си към северните райони.

Очакванията са бурята да се придвижва все по-бавно, което ще доведе до още по-интензивни валежи през следващите дни.

Ким Чен-ун предупреди населението

Опасността не е само за Китай.

Силни дъждове вече се изливат и над Южна Корея, а лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун призова населението да бъде в повишена готовност заради приближаващата буря.

Властите в региона следят развитието на циклона, който продължава да носи риск от нови наводнения и свлачища.

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