Всичко по темата Природна стихия

Бурята "Бави" е голяма колкото Франция! И удари Китай: 260 000 евакуирани
Ким Чен-ун издаде предупреждение
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Природна стихия. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ким Чен-ун издаде предупреждение
Наводнени са паркингът на хотелски комплекс и улицата край него
Проливният дъжд и липсата на видимост принудили мъжа зад волана да спре и да изчака
Към момента не се съобщава за закъсали автомобили
На прохода „Предела" вятърът е леден. Пътят обаче вече е почистен
Силният снеговалеж и ниските температури в Германия спряха стотици полети
В София по информация на електропреносното дружество авариите ще бъдат отстранени до 10:30 ч. днес
Учениците от 280 училища в страната няма да учат днес заради усложнената обстановка
Властите се опитват да организират извозване на пътници с автобуси, но и това е много сложно
Екипите по отстраняване на повредите работят навсякъде
Най-важното е да възстановим тока, каза Благомир Коцев
В Бургаско най-тежка остава ситуацията в Община Руен
На място е починал 65-годишният мъж, а съпругата му е в тежко състояние
Временно движението по бул. „Илиянци“ е спряно в двете посоки
Има и жена пострадала от паднало върху нея дърво
Няма данни за пострадали хора