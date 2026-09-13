Убийство разтърси Мексико преди изборите: Гръмнаха Ескобар
Депутат е намерен мъртъв в колата си
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Депутат е намерен мъртъв в колата си
Вашингтон твърди, че целта е свобода на словото
Новият инцидент допълнително поставя под въпрос сигурността на един от най-важните морски маршрути
Техеран е предупредил държавите от Персийския залив да убедят Доналд Тръмп да спре с офанзивата
Между 3000 и 5000 мигранти все още са блокирани в испанския анклав, а Брюксел настоява за по-силен натиск върху Мароко
Има видеозапис от атаките
Той определи ръководството в Техеран като „невероятно лицемерно“
Няма пострадали
Трус с магнитуд 4,7 удари Флегрейските полета, спряха влакове и метро
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
Стотици жители са евакуирани
Остри думи от Галибаф
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
Ким Чен-ун издаде предупреждение
Поиска спешно укрепване на ПВО след зачестилите украински атаки с дронове
Свързано е с наркотрафик
50 дни протести
Ето как нарече и Русия
След десетилетия колебание, Казахстан влиза в ядрената ера
Той ще излежи присъдата си от почти три години и половина във федерален затвор