Тръмп разсмя всички на Г-7 с тази реплика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разсмя световните лидери на Г-7.

Той влезе в залата и заяви съвсем сериозно: „Аз съм шефът“.

Репликата Тръмп отправи към останалите лидери и присъстващите журналисти при влизането си на заседание, посветено на глобалната икономическа сигурност, съобщава Ройтерс.

Шеговитият коментар направи след съвместна декларация на лидерите, която може да засили позициите на Украйна при евентуални бъдещи мирни преговори с Москва.

Той и останалите държавни ръководители от Г-7 признаха подобрените позиции на Украйна на бойното поле и поеха общ ангажимент за подкрепа на Киев и налагане на нови санкции срещу Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски и неговите съюзници пристигнаха на срещата на Г-7 с надеждата да убедят Тръмп, че украинската контраофанзива дава резултати и че Русия не е в позиция да диктува условията на евентуално мирно споразумение.

Тръмп нарече Русия „настъпващата страна“

По време на пресконференция американският президент заяви, че Русия губи повече войници от Украйна и определи Москва като „настъпващата страна“ във войната.

Френският президент Еманюел Макрон коментира, че е забелязал „истинска промяна в подхода“ на Тръмп към конфликта в Украйна. Подобни оценки направиха и други европейски лидери.

Миналогодишната среща на Г-7 в Канада приключи без обща позиция по украинския въпрос. Този път обаче както Макрон, така и Тръмп определиха форума като успешен.

Въпреки това надеждите за оказване на по-силен натиск върху Москва все още зависят от решенията на Тръмп, които често са трудни за прогнозиране.

Лидерите на Г-7 приветстваха и предварителното мирно споразумение между Съединените щати и Иран и заявиха готовност да съдействат за неговото изпълнение. Въпреки това не беше поет конкретен ангажимент каква роля ще играят европейските съюзници в процеса.

Сред европейските партньори има опасения, че американскит преговорен екип може да не успее да договори достатъчно стабилно споразумение по иранската ядрена програма или да реши въпроса с балистичните ракети на Техеран.

Според дипломати това може да доведе до продължително напрежение и нови кризи в региона през следващите месеци.

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