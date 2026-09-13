Тръмп разсмя всички на Г-7 с тази реплика
Ето как нарече и Русия
Следете всички новини, анализи и коментари за Световни Лидери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето как нарече и Русия
Макрон, Мерц и Лагард приветстваха историческия пробив между САЩ и Иран
Форумът във френския курорт е последната голяма среща под председателството на Еманюел Макрон и се провежда 23 години след бурния Г-8 от 2003 г.
Представя филма The Beloved - психологическа драма на режисьора Родриго Сорогойен
Президентите, министрите и дипломатите търсят решения в условия на глобална несигурност и напрежение
Той направи социалната справедливост централна тема на своя понтификат
Поредното съскане срещу правителството
Лавина от гневни реакции в социалните мрежи
Българският премиер и двамата му заместници в делегацията за Рим
Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи: "Очакваме с нетърпение да бъдем там!"
Беше брутално убит, демонстрира невероятна смелост
Сред тях са Володимир Зеленски и Ким Чен Ун
Президентът на Украйна също е в разследването
Няма да отстъпим пред насилието на тези няколко души, които искат да поставят под съмнение демокрацията, обяви Макрон
Световните лидери говореха с визия за бъдещето и с мисъл за хората, българският президент - с образа и стиснат юмрук
Официалната причина е продължаващото броене на гласовете
Премиерътнаправи това на страницата си във Фейсбук
Те ще разговарят, ще забавляват и ще преподават уроци в подкрепа на хората
САЩ и Германия подкрепиха Ердоган От действията на Анкара ще зависят бъдещите отношения с ЕС, предупреди Доналд Туск Светът реагира незабавно на опи...
Китай настоява държавите, които участват в срещата на Г20 тази година, да представят списък с потенциални терористи и терористични групи, които могат...