Светът се събира в Анталия - лидери от 150 държави обсъждат кризи и бъдеще

Днес стартира дипломатическият форум в Анталия, който за пета поредна година събира политическия и дипломатически елит на света, като в изданието участват представители на 150 държави. Събитието, което се провежда между 17 и 19 април, привлича президенти, премиери, министри и експерти, които обсъждат глобалните предизвикателства.

Основната тема тази година е свързана с управлението на несигурността и оформянето на бъдещия световен ред. Очаква се форумът да се превърне в сцена на ключови срещи и важни политически сигнали.

Мащабът на събитието

Форумът се отличава с мащабно международно участие - 22 президенти и премиери, 14 вицепрезиденти или вицепремиери и десетки министри ще участват в дискусиите. Към тях се присъединяват 79 представители на международни организации и над 500 високопоставени участници. Общият брой на присъстващите достига близо 5000 души, включително представители на академичните среди и студенти, както и 1100 акредитирани журналисти.

Българското присъствие

България също има свое представителство на форума. Сред участниците са евродепутатът Илхан Кючюк, посланикът в Турция Ангел Чолаков и председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. Те ще участват в дискусии, свързани с регионалната сигурност и международното сътрудничество.

Речите на домакините

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган традиционно ще открие форума и ще очертае основните предизвикателства пред международната общност. Очаква се той да представи позицията на страната по ключови регионални и глобални въпроси. С обръщение към участниците ще се включи и външният министър Хакан Фидан.

Украйна и Русия на една сцена

Въпреки продължаващия конфликт, представители на Украйна и Русия също ще участват във форума. Външните министри Андрий Сибиха и Сергей Лавров ще бъдат сред присъстващите, което придава допълнителна тежест на събитието и отваря възможност за дипломатически контакти.

Балканите и регионалните участници

Форумът събира и ключови представители от Балканите. Сред тях са президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова и външният министър Тимчо Муцунски. Сърбия ще бъде представена на високо ниво, както и Румъния, Черна гора, Хърватия, Албания, Косово и Босна и Херцеговина, които изпращат свои водещи политици и дипломати.

Близкият изток и глобалните лидери

Силно е присъствието и на държави от Близкия изток. Очакват се представители от Сирия, Иран, Ирак, Йордания и Палестина. Сред водещите фигури са емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, президентите на Азербайджан и Казахстан, както и премиерите на Грузия и Пакистан.

Световен фокус и бъдещи срещи

Програмата на форума включва над 40 събития, като се очакват и множество двустранни срещи между лидерите. Засиленото участие на Бразилия също привлича внимание, като една от причините е предстоящото предаване на домакинството на срещата за климата COP на Турция.

