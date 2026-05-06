Простреляха брата на вътрешния министър

Нощната тишина в луксозния офис, разположен до крайпътна бензиностанция, е била разкъсана от изстрелите, превръщайки работното място на един от най-знаковите бизнесмени в сцена на брутално престъпление. Жертвата – влиятелен предприемач и член на една от най-могъщите фамилии в региона – е била в локва кръв от случайни хора, докато нападателите вече са били изчезнали в мрака. Докато хирурзите са се борили за живота му в операционната зала, новината за атентата прелетя през границите, за да застигне брат му – един от най-дългогодишните и разпознаваеми дипломати на международната сцена – по време на негова визита в чужбина. Този кървав екшън, разтърсил висшите политически и бизнес кръгове, се разигра в средиземноморския град Алания, разположен в турския окръг Анталия.

Пострадалият е Айдън Чавушоглу, брат на бившия външен министър на Турция Мевлют Чавушоглу. Сигналът за стрелбата е получен снощи, като на мястото незабавно са изпратени полицейски екипи. Бизнесменът, който е и брат на президента на футболния клуб „Аланияспор“ Хасан Чавушоглу, е бил транспортиран по спешност в болница. Според последните информации състоянието му остава критично, а лечебното заведение бе посетено лично от валията на Анталия Хулуси Шахин, за да се информира за шансовете за възстановяване на ранения.

Мевлют Чавушоглу е една от най-значимите политически фигури в съвременната история на Турция. Той бе начело на турската дипломация в продължение на осем години (2015 – 2023 г.) и е сред ключовите учредители на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Преди да поеме външното министерство, той заемаше престижния пост президент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Докато полицията продължава разследването, за да изясни мотивите за нападението и да открие извършителя, общественото внимание в Турция остава приковано към болницата в Алания в очакване на новини за състоянието на Айдън Чавушоглу.

